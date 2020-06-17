Около 11 тыс. спектаклей и концертов отменили в Москве в период действия ограничений

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Почти 6 млн человек не смогли попасть на различные культурные мероприятия в Москве из-за пандемии, за время действия режима повышенной готовности было отменено порядка 11 тыс. спектаклей и концертов. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала "Москва 24" руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

Он отметил, что театральный сезон закончился неожиданно, театры потеряли около 12 недель. Каждый театр, по его словам, не сыграл порядка 100 спектаклей и концертов.

"Это довольно большая цифра. Под ведомством департамента также есть 82 театра и 20 концертных площадок. Порядка 11 тыс. разных мероприятий не состоялись в Москве, и 5-6 млн человек из-за принимаемых ограничений не смогли встретиться с прекрасным", - сказал Кибовский.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, однако с середины мая власти стали смягчать ограничения, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сферы услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня в столице сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки, можно ходить на спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе, а через неделю возобновят работу стационарные заведения общепита.

С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.