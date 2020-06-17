Заповедник "Херсонес" в Севастополе откроется для посещения 18 июня

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Севастопольский музей-заповедник "Херсонес Таврический" откроется для посетителей 18 июня, однако пока там будут доступны экскурсии только под открытым небом, сообщила журналистам в среду директор Елена Морозова.

Все музеи Севастополя из-за ситуации с коронавирусом были закрыты с 18 марта. С 15 июня город начинает принимать туристов. При этом Севастополь привлекает, в первую очередь, не пляжами, а своими достопримечательностями - многочисленными музеями, местами для отдыха на природе и историческими объектами.

"С огромной радостью мы услышали, что мы вновь можем увидеть в наших стенах, на наших открытых экспозициях гостей. С завтрашнего дня мы открываем уличные экспозиции - нам повезло, в отличие от многих коллег у нас большая открытая экспозиция, и это наш бренд, наша изюминка", - сказала Морозова.

Она уточнила, что под открытым небом в "Херсонесе Таврическом" можно увидеть открытые археологами на протяжении двух прошлых веков руины древних зданий: храмов, домов, крепостной стены и даже античного театра - старейшего в России.

Морозова добавила, что технически экспозиции в залах музея могут начать работу уже 1 июля. Однако точной информации, когда это будет разрешено, у руководства учреждения пока нет.

Место, где расположен современный Севастополь, было заселено людьми 2,5 тыс. лет назад. Вскоре после этого вокруг города образовалось земледельческое предместье - хора Херсонеса, которая увеличивалась по мере роста города. Вся хора, достигавшая 10 тыс. га, была разделена системой дорог на земельные участки с оградой, сложенной из камня, выбранного при расчистке земли; каждый участок делился на наделы по 4,4 га. В хоре были выстроены усадьбы, где жили херсонеситы и зависимое население, хранили урожай, в каждой имелись укрепленные башни.