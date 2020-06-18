Новыми героями в перезапуске "Ну, погоди!" станут барсук, ежик и косуля

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Новыми персонажами перезапуска мультсериала "Ну, погоди!" станут Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля. Их образы "Союзмультфильм" представил в четверг, сообщает пресс-служба студии.

Ранее "Союзмультфильм" объявил о начале разработки в честь 50-летия героев нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!". По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, премьера первого эпизода может состояться в конце лета - начале осени 2020 года.

"Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска "Ну, погоди!" в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверенны в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь. Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся", - рассказала генпродюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.

В студии уточнили, что новые персонажи появились по инициативе сочинского курорта "Роза Хутор", который является партнером студии. В скором времени они станут символами горного курорта. Герои отличаются ярко выраженными положительными чертами: Барсук Тим - сильный и добрый, Ежик Шу - умный и технологически подкованный, Косуля Уля - активная и веселая.

По словам председателя совета директоров "Розы Хутор" Сергея Бачина, косуля, барсук и еж являются характерными обитателями горного Причерноморья - региона, где расположен курорт. "А мы стараемся очень бережно относиться к местной флоре и фауне, это закреплено в стратегии устойчивого развития курорта", - пояснил он, добавив, что черты характера героев соответствуют ценностям бренда.

"Союзмультфильм" и "Роза Хутор" объявили о сотрудничестве в рамках перезапуска "Ну, погоди!" в марте 2020 года. Локации горного курорта, виды спорта и развлечений, доступные на нем, появятся в мультфильме. При этом интеграция не будет носить рекламный характер.