Кинокомпании потратят в Калининграде на съемки фильмов около 260 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Российские кинокомпании из-за пандемии сдвинули сроки реализации проектов в Калининграде, но не отказались от съемок и планируют потратить в регионе в 2020 году порядка 260 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

Калининградская область компенсирует 20% затрат производителей кино на съемки на своей территории. Это, по оценкам властей, привлекает кинокомпании, приносит дополнительные доходы и решает задачу привлечения в регион туристов.

"На сегодняшний день в Калининградской области в производстве находится шесть проектов - это три сериала и три полнометражных фильма <...> Cуммарно компании планируют потратить на съемки в регионе порядка 260 млн рублей, сумма может корректироваться в зависимости от фактических затрат, количества смен, которые компании проведут в регионе, скидок, которые они получат, но общая заявленная сумма на текущий год пока такая", - сказал Ермак.

О планах съемок в Калининграде в этом году заявили "Студия авторского кино" с художественным фильмом "Император", "Киностудия Соль" с фильмом "Туда и обратно", кинокомпания "Свэлл Фильм" с сериалом "Входите, закрыто!", кинокомпания "МЕГА" с фильмом "Отель", продюсерская компания Александра Цекало "Среда" с сериалом "Кесарь", кинокомпания "Флагман" с сериалом "Водоворот".

"Эти проекты уже в работе. Конечно, пандемия повлияла на процесс съемок. Часть скаут-сессий, связанных с осмотром и выбором мест для съемок на территории региона, сдвинута на более поздние сроки, в том числе из-за обязательной двухнедельной обсервации для всех прибывающих в область. Производство в основном, скорее всего, сдвинется на июль, август, сентябрь, когда, как предполагается, обсервация уже будет отменена. На это время, наверное будет приходиться основной объем работ. При этом никто из тех компаний, которые заявили о съемках и начали работу, не отказался от своих планов", - сказал собеседник агентства, не исключив, что из-за пандемии, какие-то другие кинокомпании отложили планы по съемкам в самом западном регионе страны.

Что получат кинокомпании

На 2020 год на выплаты компенсаций кинопроизводителям зарезервировано 40 млн рублей и снижаться сумма не будет, сообщил Ермак. "Мы не отказываемся от выплат. Потому что мы выплачиваем, возвращаем производителям 40 млн рублей, а они тратят на территории области 260 млн рублей. То есть здесь, компании в кризисное время тратят гораздо больше. Они дадут работу нашему малому бизнесу и в части перевозок, и в части организации их скаутских поездок, и в части размещения съемочных групп, питания - на гораздо большую сумму. Поэтому мы не корректировали сумму возмещений в сторону сокращения. Мы рассматриваем вариант разделения выплат - возможно половину выплатим в этом году, а половину в следующем году, в январе - феврале, будем исходить из возможностей бюджета", - сказал он.

Возможно также изменение сумм выплат производителям с учетом повышающих коэффициентов, добавил министр, уточнив, что базовый размер рибейта (возмещение иностранным компаниям части затрат при съемке на территории РФ) составляет 20%, а максимальный - может достигать 40% от затрат кинокомпании в регионе. "Повышающий коэффициент может быть применен, например, если фильм, который снимается, посвящен Калининградской области или история какого-то персонажа связана с регионом, если фильм демонстрируется на телеканалах первого мультиплекса, если на съемочной площадке может быть организовано обучение для калининградских специалистов в сфере кино", - рассказал региональный министр. Распределение рибейтов в этом году будет проводиться на конкурсной основе, поскольку с применением повышающих коэффициентов суммы компенсаций, которая останется неизменной, на всех может не хватить, добавил региональный министр.

История калининградских рибейтов

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых действует механизм рибейтов. Первые рибейты кинопроизводителям здесь были выплачены в 2017 году, их сумма составила 20 млн рублей. Средства на компенсации выделяются из областного бюджета. Благодаря внедрению этой системы в области появилось несколько компаний, которые предоставляют услуги аренды оборудования. Региональные власти заинтересованы в дальнейшем развитии киноиндустрии и ставят целью, в том числе создание полноценной системы образования в сфере кино - подготовки помощников режиссеров, кинооператоров.

Снятое в Калининградской области кино является средством ее популяризации как места для комфортного и интересного отдыха, а также стимулирует развитие сопутствующих отраслей, отмечают в правительстве области. Например появились туристические маршруты по местам, связанным со съемками кино. В частности, экскурсоводы показывают туристам места, где снимались сцены фильма "Встреча на Эльбе" (1949 г.), декорациями которого послужили послевоенные руины Кенигсберга (теперь Калининград) и Тильзита (Советск). Экскурсионный киномаршрут есть и в Светлогорске, где находится "Дом звездочета" из детского фильма "Красная шапочка". Вышедший на "Первом канале" в 2018 году сериал "Желтый глаз тигра", снимавшийся в регионе, по оценкам регионального министерства культуры и туризма, стимулировал интерес к янтарю, Куршской косе и области в целом.