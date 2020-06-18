Аукцион "Искусство в помощь" в поддержку врачей и художников пройдет 30 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Благотворительный аукцион "Искусство в помощь", средства от которого направят на поддержку врачей и художников, пройдет 30 июня. В качестве лотов будут представлены работы современных российских авторов, сообщает в четверг пресс-служба компании Smart Art, организующей торги.

"На торги выставляются 17 работ российских современных авторов, которых представляет Smart Art. Аукцион, организуемый совместно с АНО "Во Благо", пройдет на платформе Bidspirit 30 июня 2020 года в 19:00 (в течение 10 дней с 20 июня все желающие могут оставлять заочные ставки). Вырученные средства будут направлены художникам, предоставившим работы, и на поддержку инициативы режиссера и сооснователя Института современного искусства "База" Светланы Басковой по закупке средств индивидуальной защиты для врачей российских больниц", - говорится в сообщении.

В проекте принимают участие восемь художников: Алексей Булдаков, Александра Галкина, Арсений Жиляев, Александра Паперно, Александр Повзнер, Анастасия Потемкина, Сергей Сапожников, Света Шуваева. Они предложили на аукцион произведения, созданные во время карантина, тематически созвучные сегодняшней обстановке.

В начале апреля Баскова объявила на своей странице в Facebook о том, что начинает сбор на закупку средств индивидуальной защиты. С тех пор она оказывает помощь больницам и подстанциям скорой помощи в Москве, Подмосковье, Ростове, Ярославле, Великом Новгороде, Липецке, Череповце, Смоленске, Иркутске, Рыбинске, Тутаеве, Ухте и других городах совместно с волонтерскими организациями, включая "Альянс врачей", "Врачи, вы не одни" и "Адресная помощь".

"Прочитав письмо фельдшера Московской подстанции скорой помощи о том положении, в котором сейчас находятся врачи, я поняла, что не могу оставаться в стороне, и начала акцию. В результате нам удалось собрать 2,7 млн рублей, в первую очередь, на средства индивидуальной защиты для московских больниц. Это были не одноразовые передачи, а комплексная работа, одновременно курирующая несколько больниц, подстанций и лабораторий, в контакте напрямую с врачами. Я очень надеюсь, что благодаря аукциону Smart Art мы сможем продолжить нашу работу", - говорит Баскова, чьи слова приводят в пресс-службе. Сейчас помощь планируется направить больницам и подстанциям Иркутска, Хабаровска и Петропавловска-Камчатского.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,3 млн человек, около 445 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.