"Спутник" Егора Абраменко и "Цой" Алексея Учителя представят на Каннском кинорынке

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 10 российских кинокомпаний подтвердили участие в виртуальном стенде, который "Роскино" подготовит для Каннского кинорынка March du Film. Зарубежным партнерам представят фильмы "Спутник" Егора Абраменко, "Пальма" Александра Домогарова-младшего, "Цой" Алексея Учителя, сообщает пресс-служба компании в четверг.

Каннский кинорынок March du Film в этом году пройдет в онлайн формате с 22 по 26 июня. Виртуальный стенд "Роскино" станет основной площадкой для продвижения отечественного кинематографа на этом международном мероприятии.

"Мы не рассматриваем стенд на площадке Каннского кинорынка как отдельные проекты студий - для нас это презентация отечественных кинопроектов в целом, возможность показать зарубежным партнерам разнообразие и высокий уровень нашего кино. По итогам прошлого Marche du Film российские фильмы показали более чем в 100 странах, и я надеюсь, что, несмотря на непривычный для всех формат, мы сможем сохранить позитивную динамику продвижения российского контента за границей", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, чьи слова привели в пресс-службе.

Как отметила глава "Роскино" Евгения Маркова, Каннский кинорынок остается ключевым для российских кинокомпаний. Онлайн-формат позволит представить зарубежным партнерам новые фильмы и анимацию из России, несмотря на ситуацию с пандемией. "Уверены, что на Каннском кинорынке компании смогут продолжить начатые на Key Buyers Event (первый российский онлайн-кинорынок - прим. ТАСС) переговоры и финализировать сделки, а "Роскино" продолжит выполнять свою функцию главного источника информации по российской делегации и национальной индустрии в целом для зарубежных партнеров", - сказала она.

Как уточнили в "Роскино", на стенде будут представлены научно-фантастический триллер Егора Абраменко "Спутник", документальная лента "Бондарчук" о выдающемся режиссере, актере и сценаристе Сергее Бондарчуке, семейная картина "Пальма" Александра Домогарова-младшего о собаке, которая несколько лет ждала своего хозяина в аэропорту.

Также российские компании презентуют фильм "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, первый в мире вертикальный блокбастер "Девятаев" Тимура Бекмамбетова о побеге советского летчика из фашистского плена, драму под рабочим названием "Цой" Алексея Учителя, мультфильмы "Суворов" и "Гофманиада" студии "Союзмультфильм".