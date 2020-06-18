Минкультуры упростит требования к смете для новых театральных постановок

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство культуры РФ исключит излишние требования к формированию сметы для готовящихся театральных постановок, сообщила в четверг министр культуры Ольга Любимова.

"Мы контроль за этим вопросом [о смете постановки] возлагаем на дирекцию театра, и вы прорабатываете это вместе с коллективом и режиссером, а потом уже финальная детализированная смета предоставляется в департамент [Минкультуры] и идет полный отчет по тому, что по факту произошло. Мы проработаем это исходя из действующей нормативно-правовой базы", - сказала она во время посещения МХТ им А. П. Чехова.

Как пояснила первый заместитель художественного руководителя - директора театра Марина Андрейкина, у многих театров возникали большие сложности из-за чрезмерных требований к смете. "Требовали такой степени детализации, которая в творческом процессе невозможна. Невозможно за год до постановки спектакля понять, какие конкретно будут декорации", - считает она.

На данный момент в театре открылись постановочные цеха, идет подготовка декораций к премьере спектакля "В окопах Сталинграда" по одноименной повести Виктора Некрасова. "Это пассивный сезон, проходит ревизия, огромный процесс подготовки спектаклей, у нас много работ, плюс готовятся новые. Поэтому люди уже с сегодняшнего дня начинают работать", - поделился с ТАСС художественный руководитель театра Сергей Женовач.