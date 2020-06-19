Во Франции за €37,5 тыс. продан рисунок Виктора Гюго

ПАРИЖ, 19 июня. /ТАСС/. Рисунок пером под названием "Поднимающийся воздушный шар" работы знаменитого писателя и поэта Виктора Гюго (1802-1885) продан в четверг с аукциона во Франции за €37,5 тыс. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby's. Ожидалось, что цена за произведение размером 13 на 11,3 см не превысит €18 тыс.

Гюго, бывший также талантливым рисовальщиком, с мастерством изобразил шар, поднявшийся над крышами и колокольнями церквей Парижа. Рисунок сделан с высокой точки, позволяющей воспроизвести панораму города. Ранее об этой работе ничего не было известно, однако, несмотря на отсутствие подписи, эксперты сумели определить, что он сделан действительно Гюго. Теперь рисунок будет внесен в официальный перечень графических работ писателя.

Произведение является свидетельством франко-прусской войны 1870-1871 годов и осады французской столицы неприятелем. Воздушные шары широко использовались французской армией, в частности для наблюдения и сигнализации, перевозки донесений, газет и почты. Их было у французских войск около семи десятков. Один из таких шаров унес в небо в сентябре 1870 года листовки с написанным им текстом, и они были сброшены над германскими позициями.

Тот же, который запечатлел Гюго, перевозил почту и носил имя великого писателя. Шар поднялся из сада Тюильри, у которого распложен Лувр. Как свидетельствует история, он улетел под крики публики "Да здравствует Французская Республика".