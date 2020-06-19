Юбилейная ярмарка Art Basel впервые проходит онлайн

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Юбилейная, 50-я по счету, ярмарка современного искусства Art Basel, которая должна была состояться в Базеле, но из-за пандемии впервые проходит онлайн, открывается в пятницу и продлится до 26 июня включительно. Она станет самой демократичной и самой продолжительной в истории базельских ярмарок, сообщил ТАСС представитель Art Basel в России Николай Палажченко.

Ярмарка должна была пройти 18-21 июня, затем она была перенесена на 17-20 сентября, а потом и вовсе отменена в привычном формате. Международный директор ярмарки Марк Шпиглер подчеркнул, что главным приоритетом остаются здоровье и безопасность участников и посетителей Art Basel. Арт-ярмарку в Базеле в привычном формате планируется возобновить в 2021 году, она пройдет 17-20 июня.

"Несмотря на то, что юбилейная ярмарка проходит в совершенно новом формате, мне кажется, что у этого диджитал-формата есть свои преимущества. Доступ к работам получило огромное количество людей, это такой неожиданный подарок для всех. Все-таки Базель город небольшой, и ехать туда довольно дорого, а сейчас фактически каждый может из дома посетить Art Basel. Поэтому, мне кажется, главная тенденция - то, что у галерей есть новый канал коммуникации с аудиторией, новый канал продаж. Новый онлайн-формат возник не только в связи с пандемией, так совпало, что его запуск был запланирован на 2020 год", - отметил Палажченко.

Побывать на ярмарке можно, зарегистрировавшись на цифровой платформе Art Basel Online View Rooms, где представлено более 280 виртуальных стендов и более 4 тыс. работ. Среди галерей-участников есть всемирно известные Hauser&Wirth, Continua, Pace, David Zwirner, White Cube, Gagosian и множество других. Среди работ можно увидеть произведения Пабло Пикассо, Рене Магритта, Эгона Шиле, Джеффа Кунса, Энтони Гормли, Моники Сосновской, Дональда Джадда, Роберта Индианы, Энди Уорхола и других. У пользователей есть возможность добавить понравившиеся им галереи или произведения в избранное.

Новые возможности для участников

"Что интересно, для галерей Online View Rooms дает еще возможность по презентации, например, крупномасштабных инсталляций, скульптур, каких-то других работ, которые они не могли физически привезти на ярмарку, но в интернете это возможно, поэтому онлайн расширяет возможности", - добавил собеседник агентства. Как и во время обычной ярмарки, в течение этой будут проходить дискуссии ведущих кураторов, критиков, директоров музеев. Также в программе есть кураторские экскурсии и перформансы.

"В этом году русское искусство довольно хорошо представлено на Art Basel в формате Online View Rooms. Отдельное внимание уделено нашему современнику Евгению Антуфьеву, большое количество работ которого представлено на стенде лондонской галереи Emalin. Это достаточно неординарное событие", - отметил Палажченко. Также на арт-ярмарке представлены работы Ольги Чернышевой (Foksal Gallery Foundation) Ильи Кабакова (Sprovieri) и Эрика Булатова (Skopia / P.-H. Jaccaud).

Собеседник агентства добавил, что эта ярмарка - самая продолжительная из всех Art Basel. "Публичная часть длится семь дней, с пятницы по пятницу, тогда как обычно ярмарка работает четыре-пять дней", - пояснил он.

Ярмарка Art Basel ежегодно проводится в трех городах: в июне в Базеле (Швейцария), в декабре в Майами-Бич (Флорида, США) и в марте в Гонконге. Параллельно в городе, принимающем мероприятие, проходит множество выставок, организованных при поддержке местных музеев и галерей. Благодаря этому событие становится местом притяжения не только коллекционеров и арт-дилеров, но и любителей искусства со всего мира.