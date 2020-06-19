Волк в новых сериях "Ну, погоди!" не будет курить

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Создатели нового цикла мультсериала "Ну, погоди!" находятся в поисках образов главных героев, но планируется, что Волк курить не будет. Об этом сообщил в эфире радио "Говорит Москва" директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

Ранее "Союзмультфильм" объявил о запуске разработки нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!" в честь 50-летия любимых героев. Ожидается, что первый сезон будет состоять из 52 серий, студия уже представила образы трех новых персонажей. Ими стали Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля.

"В тех сериях, для которых сейчас придумывают сюжеты, Волк не курит вообще ничего <…> [Раньше] это зрителю сообщало определенную информацию о Волке. Если сейчас Волк будет курить, то информация будет искажена, сами зрители, что бы они сейчас ни говорили, будут вообще по-другому оценивать сам факт курения", - сказал Машковцев.

По словам директора студии, чтобы донести современному зрителю образ Волка, нужно использовать другие символы времени. Сейчас творческая команда исследует образы главных героев, чтобы добиться такого эффекта, вызвал оригинальный сериал. "Ну, погоди!" во многом состоялся, потому что мир персонажей был очень актуализированным. Нам нужно понять, на чем построена актуализация сегодня, и сделать тоже самое", - добавил он.

Машковцев уточнил, что сейчас идет подбор актеров озвучки. В оригинальном мультфильме герои говорили голосами Клары Румяновой и Анатолия Папанова.