Умер артист театра "Сфера" Василий Стоноженко

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Актер Московского театра "Сфера", заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62 году жизни. Об этом в пятницу сообщается на сайте Союза театральных деятелей РФ.

"В театре "Сфера" случилось горе <...> Не стало Вашего коллеги, замечательно талантливого артиста, заслуженного артиста РФ - Василия Витальевича Стоноженко", - цитируют председателя СТД Александра Калягина на сайте.

Василий Стоноженко родился 6 января 1959 года. Окончил Театральное училище им. М. С. Щепкина в 1983 году, работал в Театре под руководством В. Спесивцева и Театре комедии. В театре "Сфера" исполнял роли в спектаклях "Маленький принц", "Королевство - на стол!", "Свободная пара", "Вестсайдская история", "Лолита", "Человек из СССР", "Ученик Лицея", "Вишневый сад" и других.

"Здесь на этой сцене он сыграл свои самые известные в театральной среде роли в спектаклях по известным литературным произведениям. И каждая из ролей вызывала неподдельный зрительский интерес и навсегда сохранилась в истории театра", - отметил Калягин.

Артист работал также в кино и на телевидении. На его счету роли в лентах "Кафе "Клубничка"", "Воровка", "Сыщики-2", "Обреченная стать звездой", "Хозяйка моей судьбы", "Золотая клетка", "Анна-детективъ".