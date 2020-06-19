Мариинский театр посвятит открытие фестиваля "Звезды белых ночей" медицинским работникам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Мариинский театр впервые с середины марта откроет двери для публики 20 июня. В субботу на его сцене состоятся два концерта в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", и первыми почетными гостями театра станут медицинские работники города, сообщили в пятницу в пресс-службе Мариинки.

"Дневной концерт начнется в Мариинском-2 в 16:00 мск и будет благотворительным. Выражая свою благодарность, в этот день театр пригласил в зрительный зал врачей и медицинских работников, которые помогают городу пройти через серьезное испытание и продолжают спасать жизни людей, сражаясь с пандемией коронавируса. Вечерний концерт в 20:00 мск адресован всем любителям классической музыки и поклонникам театра. Билеты на него можно приобрести на официальном сайте", - рассказали в пресс-службе.

Эти два концерта станут частью программы фестиваля "Звезды белых ночей", который должен был открыться 17 мая и был перенесен из-за действовавших в городе ограничений в связи с коронавирусом. Артисты Мариинки впервые с 19 марта соберутся вместе на одной сцене. Для зрителей, которые не смогут присутствовать на концертах, но захотят их увидеть, будут доступны прямые трансляции - первые в режиме live с 19 марта - на mariinsky.tv и в соцсетях театра.

"Для этих концертов театр собрал свои лучшие силы - ведущих солистов оперной труппы и Симфонический оркестр Мариинского театра. Партии готовят: Мария Баянкина, Анна Денисова, Татьяна Павловская, Ольга Пудова, Татьяна Сержан, Елена Стихина, Ирина Чурилова, Оксана Шилова, Анна Кикнадзе, Екатерина Семенчук, Александр Михайлов, Сергей Семишкур, Сергей Скороходов, Гамид Абдулов, Роман Бурденко, Алексей Марков, Владислав Сулимский, Евгений Никитин, Михаил Петренко. Дирижировать обеими программами будет Валерий Гергиев", - сказано в сообщении.

Меры безопасности

Для обеспечения безопасности публики во время пребывания в театре будет ограничено количество зрителей, которые смогут одновременно присутствовать на концерте - не более 500 человек при общей вместимости Мариинского-2 свыше 1,9 тыс. мест. На входе в театр всем будут измерять температуру, в помещениях Мариинки, в том числе в фойе, они должны будут соблюдать социальную дистанцию. В самом зале будет действовать принцип шахматной рассадки, а использование средств индивидуальной защиты станет обязательным на весь период нахождения в здании театра. Отмечается, что зрители без масок и перчаток в театр допускаться не будут.

Кроме того, как отмечается, между дневной и вечерней программами будет проведена дезинфекция поверхностей и обеззараживание воздуха как в зрительской, так и в закулисной части. "Все артисты и сотрудники театра, которые будут задействованы в проведении мероприятий 20 июня, заранее прошли тестирование", - добавили в пресс-службе.

Фестиваль "Звезды белых ночей" проводится с 1993 года, его программа традиционно включает все лучшее и новое, что было сделано артистами труппы в текущем сезоне, а также премьеры, выступления известных приглашенных певцов, танцовщиков, инструменталистов. Фестиваль считается одним из знаковых событий в культурной афише Петербурга и России.