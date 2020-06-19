Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса в фильмах "Властелин колец"

ТАСС, 19 июня. Британский актер Иэн Холм, сыгравший в фильмах "Властелин колец: Братство кольца" и "Властелин колец: Возвращение Короля", умер на 89-м году жизни. Об этом сообщила в пятницу газета Guardian со ссылкой на его агента.

"С глубокой печалью я сообщаю, что актер Иэн Холм умер сегодня утром в возрасте 88 лет", - сказал он. По его словам, он умер в больнице от осложнений болезни Паркинсона.

Иэн Холм родился 12 сентября 1931 года. Помимо участия в саге "Властелин колец", он сыграл Бэггинса и в картинах "Хоббит: Нежданное путешествие" и "Хоббит: Битва пяти воинств". Также известен по фильмам "Пятый элемент", "Из ада" и "Чужой".

В 1998 году был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.