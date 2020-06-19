Все федеральные музеи должны открыться до 16 июля

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Единой даты открытия федеральных музеев для посетителей не будет даже в рамках одного города, они будут открываться по мере готовности, но не позднее месяца с момента выхода сотрудников на работу 16 июня. Об этом сообщил в пятницу врио директора департамента музеев министерства культуры РФ Алексей Мудров.

"Мы с 16 числа открыли музеи для сотрудников, 9-го числа в регионах. Естественно, это все исключительно с решением регионов связано. С 16 июня доступны также для посещения музейные открытые территории и парки. В рамках совместной с музейным сообществом рабочей группы решили отказаться от единой даты открытия. Невозможно это сделать в условиях, когда регионы, даже две столицы, по-разному выходят из режима ограничительных мер. Договорились, что федеральные музеи будут открываться по готовности, но не позднее чем через один месяц после выхода сотрудников на работу", - сказал Мудров на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате, посвященной возобновлению работы музеев после вынужденного перерыва из-за мер, принятых в связи с пандемией коронавируса.

По его словам, единой даты открытия не будет даже в рамках одного города. "Но это позволит очень гибко каждому музею проработать ситуацию и подойти максимально подготовленными к открытию и приему посетителей. Поступательно к 16 июля все наши музеи могут быть открыты", - отметил Мудров.

Федеральные музеи, как и другие учреждения культуры, были закрыты с середины марта. Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня сообщил, что музеи и выставочные залы могут открыться с 16 июня (при условии посещения по электронным билетам). Они будут обязаны соблюдать ограничения по одновременному количеству посетителей. Уже открылись Московский музей современного искусства, "Гараж", Мультимедиа арт музей, Музей Москвы и другие столичные музеи. Государственный Исторический музей откроется 1 июля, Государственная Третьяковская галерея запланировала открытие на 3 июля, Пушкинский музей - на 10 июля.