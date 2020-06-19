В Театре сатиры заявили, что приказов о назначении нового худрука нет и не планируется

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Департамент культуры Москвы не принимал и не планирует принимать приказы о назначении нового художественного руководителя Театра сатиры вместо действующего - народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Об этом в пятницу ТАСС сообщил директор театра Мамед Агаев после встречи с руководителем Депкультуры Москвы Александром Кибовским.

"Официально могу заявить, что никаких назначений на пост художественного руководителя вместо Александра Анатольевича нет и не будет", - сказал он. По его словам, Кибовский посетил театр в пятницу и был в недоумении, откуда возникла информация о смене руководства в театре.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источник в Департаменте культуры Москвы сообщала, что место худрука в театре может занять актер и режиссер Сергей Газаров. "Что касается Газарова, мы пригласили его на постановку, о чем в настоящий момент ведутся переговоры", - поделился Агаев. Предполагается, что режиссер поставит спектакль "Балалайкин и К" по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Как рассказал Агаев, коллектив Театра сатиры заявил, что "не мыслит другого художественного руководителя, кроме Александра Анатольевича". "Он будет вечным нашим руководителем, сколько будет жить, столько будет руководить", - привел он слова коллектива.

Ранее Ширвиндт в разговоре с ТАСС сообщил, что рассматривает вариант ухода с занимаемого им поста, но на данный момент конкретные решения не приняты. Агаев, в свою очередь, отмечал, что Ширвиндт не может оставить театр после длинного периода карантина, так как театр надо поддержать.