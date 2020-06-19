Писатели Булат Ханов и Мария Кьяра де Паскали стали победителями премии "Радуга"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российский писатель Булат Ханов и итальянская писательница Мария Кьяра де Паскали названы победителями литературной премии "Радуга" в номинации "Молодой писатель". Церемония прошла в пятницу в онлайн-формате на сайте Ассоциации "Познаем Евразию".

"У меня нет ни малейшего сомнения, что в этот трудный момент нашей истории культура больше, чем другие области нашей жизни, должна взять на себя заботу о том, чтобы доносить до нас ценности в условиях пандемии. И в этот момент кризиса мы еще раз хотим подчеркнуть роль и усилия культурной дипломатии, являющейся частью международной политики и участие Италии на мировой арене", - отметил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

По словам посла России в Италии и Республике Сан-Марино Сергея Разова, российско-итальянское литературное наследие продолжает активно развиваться. "В этом году впервые, с учетом эпидемиологической обстановки, церемония проводится в удаленном режиме в форме телеконференции, но это не умаляет значения премии, которая ежегодно собирает и заслуженных творческих деятелей, литературоведов, критиков, и молодых начинающих талантов", - сказал Разов.

Ханов поблагодарил жюри за интерес к жанру короткого рассказа. "Жанр короткого рассказа, который несправедливо обходится вниманием, является одним из самых сложных. Я рад, что премия "Радуга" привлекает множество как молодых авторов, так и молодых переводчиков к этому замечательному жанру", - сказал он.

В свою очередь Мария Кьяра де Паскали рассказала, что интерес к русской литературе у нее появился благодаря Федору Достоевскому. "Я хотела бы поблагодарить мою русскую переводчицу за ее труд. Тем более, что мне хотелось, чтобы мой рассказ был переведен в первую очередь на русский, потому что российская литература поистине великая. Около десяти лет назад я начала читать "Преступление и наказание" Достоевского. Для меня эта книга была настоящим открытием", - призналась она.

Победителями в номинации "Молодой переводчик" стали Станислав Лихоузов за перевод рассказа Пьера Франческо Брандимарте "Il venditore" и Чинция Челоне за перевод рассказа Ханова "Старик и ферма". Завершая мероприятие президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико сообщил, что следующая церемония состоится в Казани 18 июня 2021 года.

О премии

Российско-итальянская литературная премия для молодых писателей и переводчиков "Радуга", учрежденная в 2010 году Литературным институтом имени А. М. Горького и веронской некоммерческой ассоциацией "Познаем Евразию", проводится при участии Фонда "Русский мир" под патронатом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и при поддержке Банка Интеза.

Цель премии - поощрение творчества молодых итальянских и российских писателей и переводчиков, открытие новых имен в литературе, укрепление российско-итальянских культурных связей.

В конкурсе принимают участие писатели и переводчики в возрасте от 18 до 35 лет. В жюри входят видные деятели российской и итальянской литературы. Размер премии в номинации "Молодой писатель" - 5 тыс. евро, в номинации "Молодой переводчик" - 2,5 тыс. евро. Десять лучших рассказов, присланных на конкурс (пять от России и пять от Италии), будут опубликованы в Литературном альманахе, выпускаемом издательством "Познаем Евразию".