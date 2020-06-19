Русский музей выпустил защитные маски с дизайном по мотивам произведений Малевича

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Государственный Русский музей совместно с петербургскими дизайнерами выпустил новую сувенирную продукцию - защитные маски, на которых изображены герои произведений Казимира Малевича - спортсмены. Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе музея, до открытия музейных помещений для посетителей маски будут продаваться онлайн, затем они поступят в сувенирные магазины.

"Это наша коллаборация с брендом Razgulyaev x Blagonravova, продается на "Юле" [сервис объявлений на основе геолокации и интересов пользователей]", - сказали в пресс-службе Русского музея. Музей регулярно выпускает серии сувениров, посвященных творчеству художников, произведения которых представлены в его коллекции.

На черных и белых сувенирных масках изображена фигура спортсмена и надпись "Держи дистанцию". Стоимость этой продукции в несколько раз превышает стандартную цену средств индивидуальной защиты.

Федеральные музеи, закрытые с 17 марта из-за пандемии коронавируса, как ожидается, возобновят свою работу в середине июля. Для их посещения необходимо будет соблюдать строгие санитарные требования - носить маски, соблюдать дистанцию. По предварительным оценкам, которые ранее озвучил генеральный директор Русского музея Владимир Гусев, поток посетителей после возобновления работы музея и до снятия всех ограничений, связанных с пандемией, будет примерно в 10 раз меньше обычного. В нормальном режиме через Михайловский дворец (главное здание Русского музея) проходит около 2 тыс. посетителей, при выполнении всех предписаний, соблюдении дистанции он сможет пропускать от 80 до 200 человек, сказал Гусев.

Русский музей, учрежденный в 1895 году, - первый в стране государственный музей русского изобразительного искусства. Его коллекция включает около 400 тыс. экспонатов и охватывает все исторические периоды, виды и жанры русского искусства, его основные направления и школы более чем за тысячу лет - с Х по ХХI век.