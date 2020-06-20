Всероссийская акция "Ночь кино" может пройти 29 августа

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Всероссийскую акцию "Ночь кино" могут провести летом 2020 года в традиционном очном формате, офлайн. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Министерство культуры Российской Федерации совместно с Фондом кино, Департаментом культуры города Москвы, Госфильмофондом России, "Москино" прорабатывают возможность проведения "Ночи кино" в офлайн-формате 29 августа 2020 года", - отметили в пресс-службе. Одним из партнеров акции станет портал "Культура.РФ", где будут опубликованы наиболее интересные мероприятия в формате афиши.

Как сообщили в Минкультуры, "в этом году программа мероприятия позволит миллионам зрителей в разных городах страны увидеть самые популярные отечественные фильмы последних лет". Также планируется показ архивных кинокартин из коллекции Госфильмофонда России, оцифрованных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Среди них "Великий перелом" (1945), "Небесный тихоход" (1945), "Молодая гвардия" (1948), "Звезда" (1949) и другие.

В 2019 году акцию "Ночь кино" посетило рекордное количество человек - более 860 тыс. Акция ежегодно проходит в августе и охватывает разные города России.

Всероссийская акция "Ночь кино" должна пройти в России в пятый раз. Впервые мероприятие провели летом 2016 года при поддержке Фонда кино и Минкультуры РФ. Во время акции в кинотеатрах и музеях проходят концерты и кинопоказы. Вход на все события акции бесплатный.