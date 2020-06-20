Мишустин поздравил народного артиста России Владимира Коренева с юбилеем

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста России, актера Московского драматического театра имени К. С. Станиславского Владимира Коренева с юбилеем. Телеграмма опубликована в субботу на сайте правительства.

"Ваша творческая судьба неразрывно связана с Театром Станиславского, в котором Вы служите почти 60 лет. На знаменитых подмостках раскрылось ваше дарование и яркая индивидуальность. Здесь вы стали ведущим артистом, создали множество глубоких образов, снискали искреннюю любовь поклонников драматического искусства", - подчеркнул премьер.

Мишустин также отметил уникальный талант актера и умение быть искренним, убедительным, достоверным в любой роли.

Владимир Коренев родился в 1940 году в Севастополе. В 1957 году поступил в ГИТИС на курс Г. Г. Конского и О. Н. Андровской. После окончания института поступил в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. Зрителю он полюбился по ролям в спектаклях "Мужской род, единственное число", "Куба - любовь моя", "Авария". Играл также в постановках "Не был… не состоял… не участвовал…" и "Собачье сердце" Александра Товстоногова, "Фортинбрас спился" Дмитрия Брусникина, "Сирано де Бержерак" Бориса Морозова, "Мост" и "Коварство и любовь" Юрия Хмельницкого и многих других.

Коренев много снимался в кино, среди фильмов с его участием: "Свет далекой звезды" (1964), "Дети Дон-Кихота" (1965), "Сыны Отечества" (1968), "Освобождение" (1971), "Дорога в ад" (1988) и другие. Но особенный успех и популярность ему принесла главная роль в картине "Человек-амфибия" (1962).

Артист ведет преподавательскую деятельность, более 10 лет он заведует кафедрой актерского мастерства на основанном им факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.