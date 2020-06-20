Умер автор песни "На заре" группы "Альянс" Олег Парастаев

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Композитор, бывший участник советской и российской группы "Альянс" Олег Парастаев умер в субботу на 62-м году жизни. Об этом сообщили его коллеги на странице музыканта во "ВКонтакте".

"Сегодня ранним утром ушел из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж", - написали его друзья.

О дате и месте панихиды будет известно позднее.

Олег Парастаев родился 11 августа 1958 года. Особую популярность ему принесло участие в качестве клавишника и композитора в группе "Альянс" (основана в 1981 году), в составе которой он в 1986 году присоединился к Московской рок-лаборатории. Одним из самых больших успехов группы стала написанная Парастаевым композиция "На заре".

В 1988 году Парастаев покинул группу из-за разногласий с другими участниками: он выступал за звучание в духе "новой волны", тогда как его коллеги захотели двигаться в сторону рок-музыки.

Композитор собрал собственный коллектив - "Новая русская группа" ("НРГ"). Незадолго до смерти запустил новый проект "НаЗаре" - по названию самой популярной написанной им песни.