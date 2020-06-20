Пушкинский музей продлит часы работы до 21:00

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, который планирует открыться 10 июля, для удобства посетителей продлит часы работы до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба музея в субботу.

"Многие не смогут посещать музей при сокращенном графике, в связи с чем мы продлим часы работы, до 21:00 (вт-вс). Большинство поддержало продажу билетов только онлайн и организацию посещения музея по сеансам, поэтому первое время приобрести билеты можно будет именно так", - говорят в музее по итогам проведенного среди посетителей онлайн-опроса.

Согласно результатам, больше половины респондентов планируют посетить музей сразу после открытия. Первые проекты, которые зрители смогут увидеть после окончания режима самоизоляции, - это выставки "Тату" и "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина", которые продолжат работать до конца сентября.

Выставка "Тату" открылась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков 3 марта и проработала всего две недели. Как говорят в музее, она была крайне актуальна - в день приходили около 3 тыс. посетителей. Выставка "Тату" - совместный проект Пушкинского музея и Музея на набережной Бранли имени Жака Ширака. Экспозиция, где представлено около 200 экспонатов, разместилась в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков. Выставка рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников.

Экспозиция "От Дюрера до Матисса. Избранные рисунки из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина" объединила работы таких художников, как Альбрехт Дюрер, Никола Пуссен, Рембрандт, Питер Пауль Рубенс, Карл Брюллов, Эдгар Дега, Михаил Врубель, Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Анри Матисс, Казимир Малевич, Марк Шагал. В обычное время экспонирование графики может длиться не трех месяцев, для сохранности работ. Как пояснили ТАСС в музее ранее, так как выставка была закрыта для посещения, то работы не подвергались воздействию света, а многие из них и вовсе закрыты крафтовой бумагой - поэтому есть возможность продлить проект, это не скажется на состоянии произведений.