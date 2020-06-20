В Мариинском театре открылся фестиваль "Звезды белых ночей" концертом для медработников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Мариинский театр в Санкт-Петербурге вновь открыл свои двери для публики спустя три месяца вынужденной приостановки работы из-за пандемии коронавирусной инфекции. Первым событием афиши стал музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей", который открылся в субботу концертом для медицинских работников.

"Сегодняшний день войдет в историю нашего города. <...> Это свидетельство того, что [Петербург] постепенно возвращается к жизни. Мы собрались <...>, соблюдая дистанцию и меры предосторожности, и учимся жить в совершенно новых условиях. Но тем не менее собрались для того, чтобы сказать вам слова благодарности от имени жителей нашего города. Спасибо вам за ваше служение, за ваш труд и низкий вам поклон", - сказал, обращаясь к зрителям со сцены, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Перед началом концерта собравшиеся в Мариинском-2 почтили минутой молчания память медицинских работников, ушедших из жизни в период борьбы с коронавирусом.

Подарок для зрителей

На дневной концерт в Мариинском-2 театр пригласил в зрительный зал врачей и медицинских работников, которые помогают Петербургу справиться с пандемией. Художественный руководитель - директор Мариинского театра Валерий Гергиев, обращаясь к ним, отметил, что коллектив с волнением вышел на сцену после трехмесячного перерыва.

"Сегодня в концерте действительно звездные певцы Мариинского театра будут исполнять для вас произведения, которые они выучили в период вашей борьбы с коронавирусом. <...> В частности, прозвучит увертюра к оперетте "Летучая мышь". Мы вообще театр оперы, а не оперетты, но это настолько захватывающе написано, что мы решили сделать в этот 2020 год такой подарок - поставить оперетту. Мы хотим его завершить блестящей и искрометной постановкой этой знаменитой оперетты Иоганна Штрауса", - сказал Гергиев.

Маэстро рассказал, что в коллективе Мариинского театра несколько человек пострадали от коронавирусной инфекции. "И сейчас нас беспокоит судьба нескольких коллег, которых сейчас тут нет на сцене. Мы очень волнуемся за них, но я уверен, что благодаря усилиям вашим и ваших коллег мы - и вся страна вместе с нами - выйдем с наименьшими потерями из этого испытания", - сказал он.

Гергиев отметил, что "никто не знает, что будет происходить в ближайшие десять дней в стенах Мариинского театра, этот опыт первый". Он также выразил благодарность Роспотребнадзору за возможность возобновить выступления. Ранее в пресс-службе Смольного отметили, что первые концерты Мариинского театра - это "пилотный проект возобновления спектаклей, который станет образцом для проведения массовых культурных мероприятий в современной реальности".

Вечерний концерт в 20:00 мск будет адресован всем любителям классической музыки и поклонникам театра, билеты на него можно было приобрести на официальном сайте Мариинки. В этих концертах принимают участие ведущие солисты оперной труппы и симфонический оркестр Мариинского театра под управлением маэстро Гергиева. Свои партии подготовили Мария Баянкина, Анна Денисова, Ольга Пудова, Татьяна Сержан, Елена Стихина, Ирина Чурилова, Оксана Шилова, Анна Кикнадзе, Екатерина Семенчук, Александр Михайлов, Сергей Скороходов, Гамид Абдулов, Роман Бурденко, Алексей Марков, Владислав Сулимский, Евгений Никитин, Михаил Петренко.

Меры безопасности

Чтобы обеспечить безопасность зрителей, в театре приняты особые меры. В первую очередь, ограничено количество зрителей, которые смогут присутствовать на каждом концерте - не более 500 человек, это четверть от общего числа мест в Мариинском-2. При входе в театр организовано измерение температуры у посетителей, в помещениях Мариинки они должны соблюдать социальную дистанцию, обязательным условием на протяжении всего периода пребывания в здании является использование масок и перчаток.

В самом зале действует принцип шахматной рассадки, а между дневной и вечерней программой будет проведена дезинфекция поверхностей и обеззараживание воздуха как в зрительской, так и в закулисной части. В театре отметили, что все артисты и сотрудники театра, которые задействованы в проведении мероприятий в субботу, заранее прошли тестирование. Театр также проводит прямые трансляции этих концертов на платформе mariinsky.tv.

Фестиваль "Звезды белых ночей" должен был открыться 17 мая, но из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом театр объявил о его переносе. Фестиваль проводится с 1993 года, его программа традиционно включает все лучшее и новое, что было сделано артистами труппы в текущем сезоне, а также премьеры, выступления известных приглашенных певцов, танцовщиков, инструменталистов. "Звезды белых ночей" считаются одним из знаковых событий в культурной афише Петербурга и России.