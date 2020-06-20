Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Народный артист РФ Федор Добронравов ушел из Московского театра сатиры по собственному желанию в марте. Артист объяснил это решение занятостью в антрепризных проектах и кино, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе театра.

"Федор Викторович Добронравов подал заявление об уходе по собственному желанию еще в марте, - уточнили в пресс-службе. - Свое решение покинуть театр актер объяснил тем, что много занят в антрепризных проектах и кинематографе".

При этом, Добронравов пообещал доиграть спектакли "Где мы? !...", где он играет с ведущими артистами Театра сатиры, в том числе с художественным руководителем Александром Ширвиндтом, объявленные до конца сезона.

В связи с ограничительными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса, работа театра была приостановлена, спектакли с середины марта были отменены. Добронравов на сцену не выходил. "Будет ли Добронравов сотрудничать с театром в новом сезоне - неизвестно, также как всем сейчас неизвестно, каким образом начнется сезон. В настоящее время труппа находится в отпуске", - рассказали в пресс-службе.

Добронравов родился 11 сентября 1961 года в Таганроге. Окончил актерское отделение Воронежского государственного института искусств в 1988 году. С 1990 года - артист московского театра "Сатирикон", в 2003 году поступил в труппу Московского театра сатиры. В Театре сатиры исполнял роли в постановках "Хозяйка гостиницы", "Слишком женатый таксист", "Швейк, или гимн идиотизму", "Нам все еще смешно", "Грустно, но смешно", "Чемоданчик", "… И море" и др.

Известен по своим многочисленным ролям в кино и на телевидении. Среди проектов с его участием - "День радио", "Жили-были", "Сваты", "6 кадров", "Кадетство", "О чем говорят мужчины", "На Париж".