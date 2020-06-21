Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на международном фестивале в Анси

ТАСС, 21 июня. Полнометражный анимационный фильм "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского удостоился приза жюри на международном анимационном фестивале во французском городе Анси. Об этом сообщается на официальном сайте смотра.

Международный анимационный фестиваль, который каждое лето проводится на берегу озера Анси в одноименном французском городе, впервые проходит в онлайн-формате с 15 по 30 июня. Жюри отобрало 12 российских фильмов для участия в смотре, в основном конкурсе полного метра были представлены картины "Огонек-огниво" Константина Щекина от студии "Вверх!" и "Нос, или Заговор "не таких" Андрея Хржановского от школы-студии "Шар".

Сценарий к фильму "Нос, или Заговор "не таких" продолжительностью 89 минут написали сам Хржановский и сценарист Юрий Арабов. В основу картины легли повесть Николая Гоголя "Нос" и опера "Нос", которую создал в 1930 году русский композитор Дмитрий Шостакович. Как уточняется на сайте школы-студии "Шар", картина посвящена "пионерам, новаторам в науке и искусстве". Она создана при поддержке Минкультуры РФ и Фонда кино.

Главный приз фестиваля присудили мультфильму французского аниматора Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary) о легендарной женщине, жившей на Диком Западе.

В конкурсе студенческих работ награду получил еще один режиссер из России - Кирилл Хачатуров, создавший фильм "Голый".