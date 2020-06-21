Алексей Учитель сообщил о завершении съемок фильма о Викторе Цое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель, создавший два документальных фильма, в которых фигурирует Виктор Цой ("Рок" и "Последний герой"), завершает работу над новой картиной под названием "Цой". Об этом сам Учитель сообщил ТАСС в воскресенье. 21 июня лидеру группы "Кино" Виктору Цою исполнилось бы 58 лет.

"Мы заканчиваем новую картину, вчера как раз была последняя смена. Мы дописали оригинальную музыку к игровому фильму "Цой", который рассказывает больше о том, что произошло после гибели Виктора Цоя", - сказал режиссер.

Фильм "Цой" будет представлен на кинорынке March du Film (Канн), который пройдет в этом году в онлайн-формате с 22 по 26 июня. Ранее сообщалось, что выпуск художественного фильма "Цой" в прокат запланирован на осень 2020 года.

Студия "Рок" во главе с режиссером при поддержке российского Фонда кино и при участии латвийской кинокомпании Mistrus Media приступила к производству полнометражного фильма о Викторе Цое в июле прошлого года. Съемки картины проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. К разработке сценария Учитель приступил почти 10 лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. Ранее фильм носил рабочее название "47", теперь, по словам режиссера, он называется "Цой".

В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года. Главный герой - водитель "Икаруса", участвовавший в смертельном для Цоя ДТП. Водителя играет Евгений Цыганов, также в фильме снялись Игорь Верник, Паулина Андреева, Марьяна Спивак.