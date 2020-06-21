Съемки фильма "Пальмира" о событиях в Сирии начнутся 1 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Съемки фильма "Пальмира", рассказывающего о событиях в Сирии, начнутся 1 сентября этого года. Об этом сообщил ТАСС продюсер кинокартины Алексей Учитель в воскресенье.

"Наша съемочная группа во главе с режиссером Андреем Кравчуком сейчас находится в Крыму. 1 сентября начнется масштабная съемка фильма "Пальмира" - это наш большой проект", - рассказал Алексей Учитель.

В основу сюжета картины лег рассказ о разминировании сирийского города перед выступлением оркестра Валерия Гергиева. Сценаристом фильма выступил Ариф Алиев, режиссером - Андрей Кравчук. По словам режиссера картины, сейчас идет подготовительный этап проекта. "Мы находимся на этапе выбора натур для съемок в Крыму", - сказал Кравчук. Также он отметил, что создатели фильма думают об организации части съемок в Сирии, однако еще не получили разрешение на них.

Учитель в беседе также отметил, что съемки другого масштабного проекта - фильма "Летучий корабль" начнутся весной следующего года. "Вы помните, был еще такой мультфильм. Теперь мы будем делать игровую картину с актерами, но съемки начнутся весной следующего года", - сказал он. Съемки дебютной картины "Земун" Эдуарда Жолнина начнутся в августе - сентябре в Воронежской области.

Освобождение Пальмиры

Пальмира - один из богатейших городов поздней Античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевики из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) захватили Пальмиру в мае 2015 года. В конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город, но через девять месяцев Пальмира вновь оказалась в руках экстремистов. В марте 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении операции по возвращению Пальмиры.

Российские специалисты сделали огромный вклад в разминирование сначала ее исторической части, а затем и жилых кварталов. Саперы очистили 825 га территории, 8,5 тыс. зданий и сооружений, обезвредили около 18 тыс. взрывоопасных предметов.