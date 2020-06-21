Выход в прокат фильма "Стрельцов" Учителя-младшего перенесли из-за коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Выход в прокат фильма режиссера Ильи Учителя "Стрельцов" о жизни советского футболиста Эдуарда Стрельцова (1937-1990) перенесли вслед за чемпионатом Европы по футболу. Об этом сообщил ТАСС руководитель студии "Рок", продюсер картины, отец режиссера фильма Алексей Учитель.

"Фильм "Стрельцов" должен был выйти 16 апреля, связано это было с чемпионатом Европы, проходящим в том числе в Петербурге. К сожалению, все сорвалось. Сейчас ждем, когда вернутся зрители и будут рваться в кинотеатры, - сказал Алексей Учитель. - Было запланировано очень много мероприятий со сборной страны по футболу. Сейчас решаем, в какое время нам лучше выпустить фильм".

Он также отметил, что создатели фильма не боятся конкуренции с другими картинами после полного снятия ограничений и не хотят долго томить зрителя ожиданием.

Ранее Алексей Учитель в беседе с ТАСС отмечал, что главным проектом, на прокат которого рассчитывала компания в этом году, была спортивная драма "Стрельцов" Ильи Учителя о жизни советского футболиста Эдуарда Стрельцова с Александром Петровым в главной роли.

Также в фильме сыграли Александр Яценко, Виктор Добронравов, Надежда Маркина, Ефим Петрунин, Виталий Хаев, Стася Милославская, Ася Домская и другие. В качестве футбольных консультантов проекта выступили Александр Мостовой и футбольный менеджер Юрий Белоус.

Эдуард Стрельцов (1937-1990) уже в 17 лет стал нападающим сборной СССР, а в 19 - олимпийским чемпионом. Он также становился чемпионом СССР (1965), обладателем Кубка СССР (1968), лучшим бомбардиром чемпионата страны (1955). Выступал в составе московского "Торпедо" (1954-1958 и 1965-1970).