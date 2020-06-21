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Музыканты и певцы выступили с праздничными концертами для медиков Ленинградской области

Певец Денис Яковлев поздравил врачей Морозовской и Кировской больниц, музыкальная группа Drums and pipes выступила перед Приморской районной больницей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический" в воскресенье под окнами областного кардиологического диспансера дал концерт, посвященный Дню медицинского работника в рамках тематической акции "Спасибо за здоровье", передает корреспондент ТАСС.

Музыканты оркестра под управлением Михаила Голикова исполнили композиции из популярных фильмов, а также классические произведения. Пациенты и сотрудники учреждения смотрели выступление из окон диспансера.

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К акции также присоединилась музыкальная группа Drums and pipes, выступившая перед Приморской районной больницей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Певец Денис Яковлев поздравил врачей и медицинский персонал Морозовской и Кировской больниц региона, исполнив несколько композиций, сообщил артист на своей странице в "ВКонтакте". Перед Гатчинской межрайонной клинической больницей с праздничным концертом выступили музыканты и певцы Борис Демин, Динар Байтемиров, Светлана Захарова, Ольга Цуканова и Александра Хахина.

Музыкальная группа артистов театра "На Литейном" в Санкт-Петербурге в знак поддержки и благодарности медикам, борющимся с пандемией, опубликовала в воскресенье песню под названием "Проблесковый огонек" с видеоклипом на официальном YouTube-канале театра.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 18 июня объявил о начале онлайн-марафона "Спасибо за здоровье". Гражданам предлагается разместить пост со словами благодарности медицинскому работнику в социальных сетях в свободной форме и добавить к нему хештег #Спасибозаздоровье или #Спасибомедику. Завершится акция сегодня - в День медицинского работника.

Теги
Дрозденко, Александр ЮрьевичРоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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