Международный Каннский кинорынок March du Film откроется в онлайн-формате из-за пандемии

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международный Каннский кинорынок, призванный поддержать киноиндустрию в непростой период, откроется в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса и объединит свыше 8,5 тыс. участников. Профессионалы со всего мира смогут ознакомиться в том числе с новинками отечественного кинопроизводства на виртуальном стенде, которые подготовило "Роскино", сообщает пресс-служба компании.

Каннский кинорынок традиционно проходит на Лазурном берегу во Франции параллельно с Каннским кинофестивалем весной. Несмотря на то, что пандемия коронавируса помешала провести международный смотр в привычном формате, организаторы приняли решение провести сопровождающую его деловую площадку в онлайн-формате.

"Каннский кинорынок March du Film пройдет с 22 по 26 июня. Он объединит более 8,5 тыс. участников на 250 виртуальных стендах в 60 павильонах. Эта новая версия March du Film станет отражением того, что традиционно происходит в Канне. Профессионалы киноиндустрии смогут посетить свыше 150 мероприятий, панельных дискуссий, встреч и круглых столов", - рассказали журналистам организаторы.

По словам дирекции, онлайн-кинорынок позволит поддержать международную киноотрасль в непростой период. Профессионалы индустрии представят 2,3 тыс. картин со всего мира на виртуальных стендах, аналогичных тем, что обычно располагаются во Дворце фестивалей в Канне. Для компаний и киноорганизаций также создали виртуальные павильоны, где пройдут презентации кинопродукции, съемочных площадок, работы киноиндустрий.

"Спутник" и "Цой" на российском стенде

Основной площадкой для продвижения отечественного кинематографа станет виртуальный стенд, организованный "Роскино". Более 10 российских компаний представят картины зарубежным партнерам.

"Мы не рассматриваем стенд на площадке Каннского кинорынка как отдельные проекты студий - для нас это презентация отечественных кинопроектов в целом, возможность показать зарубежным партнерам разнообразие и высокий уровень нашего кино. По итогам прошлого March du Film российские фильмы показали более чем в 100 странах, и я надеюсь, что, несмотря на непривычный для всех формат, мы сможем сохранить позитивную динамику продвижения российского контента за границей", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Компания Art Pictures Studio представит на стенде научно-фантастический триллер "Спутник" Егора Абраменко, ставший первой онлайн-премьерой в России после закрытия кинотеатров. Фильм рассказывает о космонавте, который возвращается на Землю с неожиданным "пассажиром" внутри себя. Студия также презентует документальный фильм "Бондарчук" журналистов Антона Желнова и Дениса Катаева. Релиз в России запланирован на конец 2020 года, он приурочен к столетию со дня рождения выдающегося режиссера, актера и сценариста Сергея Бондарчука. Обе ленты созданы в партнерстве с компанией "Водород".

Компания "Марс Медиа Энтертейнмент" покажет на рынке семейную картину "Пальма" Александра Домогарова-младшего о собаке, которая несколько лет ждала своего хозяина в аэропорту. Russian World Vision проведет презентацию проектов, среди которых фильм "Красный призрак" Андрея Богатырева, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева и другие. Закупщикам из разных стран представят первый в мире вертикальный блокбастер "Девятаев" Тимура Бекмамбетова о побеге советского летчика из фашистского плена.

Студия Rock Films расскажет о новом фильме Алексея Учителя под рабочим названием "Цой" и двух дебютных драмах - "Китобое" Филиппа Юрьева и "Сентенции" Дмитрия Рудакова. Vega Film на виртуальном рынке презентует проекты "Вальтер" Роберта Дефа, "Конференция" Ивана И. Твердовского, "У нее другое имя" Веты Гераськиной со Светланой Ходченковой в главной роли. Российские анимационные компании "Союзмультфильм" и ГК "Рики" также представят полнометражную анимацию и сериалы.

Дискуссии о будущем индустрии и музыке в кино

Большинство встреч и обсуждений на March du Film предназначены для профессионального сообщества, но некоторые из них смогут увидеть зрители на официальной странице рынка в соцсетях. Так, в день открытия форума президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр вместе с представителями индустрии обсудит вопрос о том, какой может быть роль Европейского союза в формировании новой экосистемы аудиовизуального контента в Европе.

Всемирно известный композитор Александр Деспла, лауреат двух премий "Оскар" за музыку к картинам "Отель "Гранд Будапешт" и "Форма воды", премии "Золотой глобус" за картину "Разрисованная вуаль" примет участие в дискуссии со своим британским коллегой Джоном Пауэллом, автором музыки к анимационным лентам "Вольт" и "Шрек", а также боевику "Без лица".

Чилийский режиссер Пабло Ларраин, обладатель "Серебряного медведя" Берлинале за комедийную драму "Клуб", присоединится к обсуждению значения кино в мире, пережившем пандемию. Каждый день проведения онлайн-рынка будет сопровождаться концертами музыкантов из разных стран.

Новые форматы

Первоначально фестиваль и кинорынок планировалось провести в Канне с 12 по 23 мая этого года, но позднее организаторы сообщили о том, что из-за пандемии коронавируса в привычной форме мероприятие провести не удастся.

Гендиректор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо на пресс-конференции в начале июня сообщил, что конкурсная программа пройдет в новом формате. Всего в официальный список было отобрано 56 фильмов из 2 067 просмотренных. Среди них "Лето 85-го" ( Ete 85) французского мастера Франсуа Озона, "Французский вестник" (The French Dispatch) американского режиссера Уэса Андерсона, "Еще по одной" (Druk) датского постановщика Томаса Винтерберга и другие. Многие из них планируется показать на территории РФ. Фестиваль поддерживает фильмы, которые выйдут в прокат после возобновления работы кинотеатров, - в прокат они выйдут с официальном монограммой смотра.

Кинорынок March du Film проходит на Лазурном берегу Франции и ежегодно собирает более 12 тысяч участников, на этой площадке презентуют более 4 тысяч новых фильмов.