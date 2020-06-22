Актриса Светлана Крючкова в день своего 70-летия проведет часовой прямой эфир

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова проведет в понедельник вместе со своим сыном гитаристом Александром Крючковым прямой эфир в честь своего 70-летия. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

"Мы с сыном будем в прямом эфире в 20:00 у замечательной журналистки Ники Стрижак, в ее студии на 78-м канале. Это будет прямая передача, будут звонить зрители", - сказала она. Она пояснила, что Александр Крючков давно сотрудничает с ней в разных проектах, является ее партнером по сцене уже 14 лет.

К юбилею народной артистки будет приурочен также ее авторский вечер, который состоится 31 октября в концертном зале "Зарядье". "На вечере в "Зарядье" сначала я хотела все говорить о себе, как обычно каждые пять лет я рассказываю, что я делала. Но в сегодняшней ситуации кто-то потерял близких, кто-то сам переболел, лучше было бы, если бы я показала зрителям то, что для меня наиболее ценно, для моего сердца, то, чем я занимаюсь более 50 лет, - прочту произведения тех поэтов, которых я бесконечно люблю", - поделилась она с журналистами.

Она уточнила, что вечер будет называться "Неугасимое созвездие", в его программу войдут произведения Марины Цветаевой, Анны Ахматовой и Марии Петровых. "Я очень люблю московского зрителя, потому что свои новые программы я не вожу, как мои коллеги по провинции, а потом, когда откорректирую - в Москву. Я делаю наоборот: я ее леплю интуитивно, везу в Москву, и настолько открыто зрители реагируют, что я на сцене уже решаю, что сказать, а что говорить не надо", - отметила Крючкова.

Юбилейные гастроли

В честь юбилея в 2020 году были запланированы также гастроли Большого драматического театра (БДТ) им. Г. Товстоногова со спектаклями с участием актрисы - "Игрок" и "Жизнь впереди" в постановке Романа Мархолиа. В связи с пандемией показы были перенесены: "Игрока" покажут 22 и 23 июня 2021 года, "Жизнь впереди" - 26 и 27 июня. Показы состоятся на сцене Московского художественного академического театра им. Горького.

Как отметила сама Крючкова, она с 1977 года не была в Москве со спектаклями Большого драматического театра. "Я приезжала отдельно, со своими вечерами, поэтому я хочу поблагодарить всех, кто причастен был к тому, чтобы организовать эти гастроли. Очень хочется, чтобы москвичи увидели меня в спектаклях именно Большого драматического театра, в котором я работаю уже 45 лет", - отметила Светлана Крючкова.

Гастроли организованы при поддержке Благотворительного фонда им. Олега Ефремова. Именно при Ефремове в 1973 году народная артистка пришла работать во МХАТ.

О Крючковой

Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе. В 1973 году окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой Московского художественного театра. С октября 1975 года - актриса БДТ. Исполняла роли в постановках Товстоногова "Тихий Дон", "Волки и овцы", "На дне" и других.

Известна по многочисленным ролям в кино. В числе которых "Большая перемена", "Царская охота", "Оно", "СВ. Спальный вагон", "Утомленные солнцем", "Похороните меня за плинтусом".