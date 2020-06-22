"Современник" будет принимать решения по спектаклям с Ефремовым после открытия сезона

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Решения относительно спектаклей в репертуаре театра "Современник" с участием Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы, будут приниматься после открытия театрального сезона в сентябре. Об этом ТАСС сообщил директор театра Игорь Попов.

"Сейчас театр закрыт, коллектив в отпуске. Сезон откроем, будем решать все вопросы по поводу репертуара", - сказал он.

Ранее директор театра отмечал, что ДТП на Смоленской площади в Москве с участием Ефремова стало трагедией для семей обеих сторон, а также для русского искусства в целом. Он заверил, что театр не окажется безучастным.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.