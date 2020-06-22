Синдикат кинокритиков Франции признал работу Серебренникова лучшим зарубежным спектаклем

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Спектакль режиссера Кирилла Серебренникова признан лучшей зарубежной театральной работой по версии синдиката кинокритиков Франции. Об этом сообщили в понедельник представители профессионального объединения.

Премьера постановки Серебренникова Outside состоялась на Авиньонском театральном фестивале в 2019 году, сказали в руководстве синдиката. Спектакль посвящен творчеству пекинского фотографа Рена Ханга, который покончил жизнь самоубийством в свой 30-й день рождения в 2017 году.

Как ранее рассказал сам режиссер, он открыл для себя работы фотохудожника после выпуска его альбома в издательстве Taschen. По словам Серебренникова, он очень хотел встретиться с Хангом и договориться о совместном проекте, однако всего за несколько дней до встречи китайский мастер покончил жизнь самоубийством. "Это стало для меня настоящим шоком, у меня было ощущение, что я потерял близкого человека", - сказал Серебренников.

В 2016 году его фильм "Ученик" получил на Каннском кинофестивале приз имени Франсуа Шале, который присуждается с 1997 года за "лучшее отражение реальности мира". Другая картина Серебренникова "Лето", посвященная жизни рок-музыканта Виктора Цоя, вошла два года назад в десятку лучших фильмов 2018 года по версии ведущего профессионального издания французского кино Cahiers du cinеma.