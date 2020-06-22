Директор "Ленкома" видит на посту худрука театра молодого режиссера

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пост художественного руководителя Московского театра "Ленком Марка Захарова" должен занимать молодой интересный режиссер, но конкретной кандидатуры пока нет. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил директор театра Марк Варшавер.

"Мы были бы счастливы, если бы нашелся интересный молодой режиссер, обязательно молодой, который смог бы после Марка Анатольевича Захарова занимать пост художественного руководителя. Пока такого у нас на горизонте нет", - сказал он.

Варшавер отметил, что сам он не является художественным руководителем театра, но исполняет полномочия по развитию творческой части. "Хочется верить, что и золотой период театра наступит, когда появятся интересные режиссеры", - поделился он.

Директор добавил, что делает акцент на артистах труппы, раскрывает их таланты: "Поминальную молитву" делает Александр Лазарев, "Мою прекрасную Галатею" - Сергей Дьячковский - оба наши актеры".

Художественный руководитель московского театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года в Москве в возрасте 85 лет. За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей. После этого департамент культуры Москвы внес изменения в устав театра, добавив полномочия по творческой части директору театра.