Создатели сериала с Михаилом Ефремовым опровергли данные о замене в актерском составе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Создатели сериала "Вампиры средней полосы", в котором играет Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП в центре Москвы, не принимали никаких решений относительно замены актерского состава. Съемки были приостановлены из-за пандемии, об этом ТАСС сказал генпродюсер компании Yellow, Black and White, сооснователь видеосервиса Start Эдуард Илоян.

Сериал "Вампиры средней полосы" планируется выпустить на платформе Start, главную роль в нем исполнил Михаил Ефремов. Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что Ефремова в проекте могут заменить другим артистом.

"Съемки сериала были остановлены из-за пандемии и пока не возобновились по известной всем причине. Никаких решений относительно замены актерского состава нами не принималось", - сказал Илоян.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от 5 до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.