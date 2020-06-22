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Церемония вручения "Золотого глобуса" пройдет в феврале 2021 года

Обычно премия вручается в первое воскресенье января
Описание
© Frazer Harrison/Getty Images

ТАСС, 22 июня. Церемония вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесена с января 2021 года на февраль. Об этом сообщается на сайте организаторов награды.

"[Объявлена] новая дата для 78-й [церемонии вручения] "Золотого глобуса" 2021 года. Мы с радостью сообщаем, что [церемония]... пройдет в воскресенье 28 февраля 2021 года <...> в Калифорнии", - говорится в сообщении.

Обычно премия вручается в первое воскресенье января. По данным агентства Reuters, решение о переносе церемонии принято в связи с пандемией коронавируса.

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