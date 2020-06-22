В Перми перенесли на декабрь международный фестиваль документального кино "Флаэртиана"

ТАСС, 22 июня. Организаторы международного фестиваля документального кино "Флаэртиана", который с 1995 года проводится в Перми, перенесли его проведение с сентября на декабрь 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте фестиваля.

"Оргкомитет фестиваля документального кино "Флаэртиана" принял решение сдвинуть даты проведения. Юбилейный фестиваль пройдет с 11 по 17 декабря 2020 года. Традиционно во время киносмотра состоятся три конкурса: международный, национальный и студенческий. Кроме того, в Перми пройдут четвертый тренинг и питчинг кинопроектов Flahertiana Forum и специальные события юбилейного фестиваля, включая ретроспективу лучших фильмов за всю историю "Флаэртианы", - говорится в сообщении.

Изначально фестиваль планировалось провести 18 - 24 сентября 2020 года.

Организаторы надеются, что эпидемиологическая ситуация в России и во всем мире позволит провести кинопоказы в привычном формате. Во время фестиваля будут приняты все необходимые меры по организации кинопоказов и мастер-классов, чтобы здоровье зрителей и участников киносмотра были в безопасности.

"Флаэртиана" - международный фестиваль неигрового кино, который развивает традиции одного из основоположников документального кино Роберта Флаэрти, когда с помощью длительного наблюдения за реальным человеком снимается невыдуманная и искренняя история из жизни героя.