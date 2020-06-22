Владимир Панков поставит в "Ленкоме" мюзикл про Дон Кихота

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Режиссер Владимир Панков поставит на сцене Московского театра "Ленком Марка Захарова" мюзикл "Человек из Ламанчи" по роману Мигеля де Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский". Об этом в понедельник ТАСС сообщил директор театра Марк Варшавер.

"Следующий сезон мы начнем сразу с Панковым Владимиром Николаевичем, он поставит мюзикл "Человек из Ламанчи" про Дон Кихота у нас в театре", - сказал он.

По словам директора театра, сейчас готовится премьера спектакля "Моя прекрасная Галатея" по пьесе "Пигмалион" Бернарда Шоу. Постановку осуществляет Сергей Дьячковский. Помимо этого, театр в новом сезоне выпустит спектакль Романа Самгина "Под одной крышей" по одноименной пьесе Людмилы Разумовской, где заняты актрисы Татьяна Кравченко и Олеся Железняк.

В декабре планируется выпуск "Поминальной молитвы" по пьесе Григория Горина в режиссуре Александра Лазарева. Спектакль по этому произведению, поставленный Марком Захаровым, шел в театре 30 лет назад, в нем играли Евгений Леонов, Владимир Стеклов, Татьяна Пельтцер, Всеволод Ларионов, Александр Абдулов. По словам режиссера новой версии, перед ним стоит задача не копировать образы актеров, которые играли в этом спектакле ранее, а привнести свое.