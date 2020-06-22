В Москве установят мемориальную доску актеру Георгию Юматову

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Мемориальную доску советскому и российскому актеру Георгию Юматову, который сыграл в фильмах "Офицеры" и "Молодая гвардия", откроют в Москве 30 июня, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

"30 июня 2020 года состоится торжественное открытие мемориальной доски Георгию Александровичу Юматову - советскому и российскому актеру театра и кино, народному артисту РСФСР, участнику Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Доску установят на доме на улице Черняховского, где жил артист. Она создана на благотворительные средства по инициативе Героя труда России, председателя правления международного культурного центра "Слава" Василия Ланового и президента организации Вячеслава Моцардо.

Георгий Юматов учился в Военно-морской школе, в 1942 году был зачислен юнгой на торпедный катер "Отважный", а через год стал рулевым. Он принимал участие во взятии Будапешта и Бухареста, отличился в боях за Вену. В годы войны был несколько раз ранен и контужен. Юматова наградили орденом Отечественной войны 2 степени (1945), медалью "За победу над Германией" (1945), медалью "За взятие Вены" (1945), орденом Отечественной войны I степени (1985), медалью Жукова (1996), медалью "Ветеран труда" и другими наградами.

За годы творчества снялся более, чем в 80 картинах. Среди них "Молодая гвардия", "Жестокость", "Петровка, 38", "ТАСС уполномочен заявить", "Офицеры".