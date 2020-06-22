Apple представила тизер сериала "Основание" по романам Айзека Азимова

Главные роли в экранизации цикла фантастических романов Айзека Азимова исполнили Джаред Харрис (мини-сериал "Чернобыль", "Шерлок Холмс: Игра теней ") и Ли Пейс ("Остановись и гори", трилогия "Хоббит").

Американская компания Apple на своей Всемирной конференции разработчиков (Worldwide Developers Conference, или WWDC) в понедельник показала первый тизер фантастического фильма "Основание".

Пророк не в своем отечестве. К юбилею автора "Я, робот" Айзека Азимова

WWDC - ежегодная конференция Apple для разработчиков, традиционно проходящая в июне. В этом году мероприятие проходит в 31-й раз и впервые в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Конференция будет продолжаться неделю. Ожидается, что событие привлечет около 23 млн разработчиков в мире.

Айзек Азимов (1920-1992) - американский писатель, популяризатор науки. Автор почти 500 произведений, сборника рассказов "Я, Робот", романов "Сами боги", "Конец Вечности", научно-популярных работ "Краткая история биологии", "Нейтрино", "Вселенная" и других. Обладатель шести премий в области научной фантастики "Хьюго" и двух "Небьюла".