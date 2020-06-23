Музей архитектуры им. Щусева открывается для посетителей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева, расположенный в Москве, открывается для посетителей со вторника, сообщила ТАСС директор музея Елизавета Лихачева.

С середины марта, как и другие учреждения культуры, музей был закрыт для посетителей. "Музей архитектуры открывается для посетителей 23 июня. В этот же день возобновляют свою работу книжный магазин и кафе. Мы предприняли необходимые меры, чтобы максимально обезопасить и наших сотрудников, и посетителей, и очень надеемся, что в ближайшее время музей вернется к нормальной жизни, и мы сможем открыть долгожданную выставку "Калязин. Фрески затопленного монастыря", - рассказала Лихачева.

Эта выставка должна была открыться в апреле, однако из-за эпидемиологической ситуации показ пришлось отложить. "Тем не менее, проект готов, фрески отреставрированы, и в настоящее время идет монтаж", - добавила директор музея.

Пока посетителям будут доступны постоянная и временные экспозиции - "Модель Большого Кремлевского дворца", "Кабинет Давида", выставки "Общественная архитектура - будущее Европы" и "2020 2070", "Брунов. Путешествие в Византию". Экскурсии, лекции и занятия Детского центра временно приостановлены.

Входной билет в музей можно будет приобрести онлайн через платформу TimePad или в кассе музея при условии бесконтактной оплаты. Вход в музей возможен только при наличии у посетителя маски и перчаток. При входе у каждого проверят температуру бесконтактным способом. При нахождении в музее необходимо соблюдать дистанцию 1,5-2 метра. В целях безопасности на стойке администратора, в кафе и книжном магазине установлены пластиковые щиты, общественные пространства обеспечены санитайзерами.