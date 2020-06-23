Минкультуры хочет запретить систематический возврат билетов в учреждения культуры

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Министерство культуры прорабатывает определение систематического возврата билетов учреждений культуры для борьбы с перекупщиками. Об этом сообщила во вторник директор нормативно-правового департамента Минкультуры Наталья Ромашова на заседании комитета Госдумы по культуре.

Закон о борьбе с билетными перекупщиками вступил в силу 1 сентября 2019 года, после этого Минкультуры приступило к разработке нормативных актов.

"Постановление правительства оказалось нелегким актом, потому что здесь нам необходимо соблюсти баланс между правами потребителя при возврате билетов и интересами учреждений культуры, которые стоят на страже того, чтобы акт правительства не нивелировал достижения федерального закона и его основную цель - борьбу с перекупщиками билетов. <…> Поэтому мы сейчас ищем формулировки: систематическая сдача - это сколько? Больше двух раз в месяц, больше трех раз в месяц и так далее", - сказала Ромашова.

Она уточнила, что проект постановления правительства уже согласован с Министерством экономического развития и Министерством финансов, но у Роспотребнадзора есть к нему замечания. "Организации культуры хотят такое основание для невозврата билетов, как систематическая сдача билетов в организацию. Но к сожалению, Роспотребнадзор считает, что такая норма не должна пройти", - пояснила она.

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила ведомству помощь профильного комитета, для чего может быть восстановлена деятельность рабочей группы, готовившей законопроект. "Сколько сил мы все вместе сложили, чтобы прийти к консенсусу, и очень обидно, что вы остаетесь с этими трудностями один на один, - отметила она. - А мы могли бы вас поддержать".

Борьба с "билетной мафией"

Проект федерального закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "Основы законодательства РФ о культуре", согласно которому, реализация билетов в театры и музеи по завышенным ценам будет запрещена, начали рассматривать в Госдуме в январе 2019 года, 27 июня он был поддержан. В июле закон был одобрен Советом Федерации и 1 сентября вступил в силу.

По закону, торговать билетами могут только сами организации исполнительских искусств и уполномоченные ими лица. Реализация билетов по цене выше номинала запрещена. Кроме того, организации, которые страдают от действий перекупщиков, могут вводить именные билеты и допускать на мероприятие по документам. Также разрешается не принимать к возврату льготные и акционные билеты, кроме того, при возврате вводить отсечение в 72 часа.

Обычные граждане - обладатели "лишних билетиков" - имеют право однократно продать билет по номиналу.