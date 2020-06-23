"Сплин" и "Би-2" примут участие в онлайн-проекте "Рок на Волге"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Рок-группы "Сплин" и "Би-2" 28 июня выступят в рамках онлайн-проекта "Рок на Волге". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организатора.

"Международный рок-фестиваль в Самаре ("Рок над Волгой" - прим. ТАСС), проводившийся ежегодно с 2009 по 2013 год и ставший крупнейшим в Европе, должен был состояться в июне 2020 года на стадионе "Самара Арена". В мае организаторы - компания NCA - объявили об отмене фестиваля, - напомнили в пресс-службе. - Однако на днях было принято решение, что для поклонников рока 28 июня компания NCA подготовит настоящий сюрприз - шоу формата онлайн с участием любимых групп "Сплин" и "Би-2". Площадкой необычного рок-марафона станет не поле или стадион, а великая русская река Волга".

Трехчасовой концерт начнется в 19:00 мск. Сцена установят на барже на Волге. Напротив нее разместят большой экран, на который будут выводиться видео зрителей, которые подключатся к трансляции через приложение Zoom. Места на "онлайн-трибуне" займет тысяча победителей конкурса в социальных сетях проекта.

Трансляция на платформах МТС Live и МТС ТВ будет вестись в формате реального присутствия - 360 градусов. "Зрители со всего мира увидят не только любимых артистов, но и смогут задать им вопросы в прямом эфире", - отметили организаторы. Публика также сможет поддержать благотворительный фонд Константина Хабенского, который помогает детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями мозга, отправив пожертвование во время прямого эфира.

Международный рок-фестиваль "Рок над Волгой" проводился в Самаре ежегодно с 2009 по 2013 год. Возвращение смотра должно было состояться в июне на стадионе "Самара Арена". Свое участие в шестом фестивале подтвердили Земфира, "Би-2", "Мумий Тролль", "Сплин", а также Papa Roach. В мае было объявлено об отмене мероприятия из-за пандемии коронавируса.