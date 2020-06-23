Госдума одобрила передачу Сербии листа Мирославова Евангелия в обмен на картины Рериха

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник ратифицировала соглашение с Сербией об обмене с Россией 166-го листа Мирославова Евангелия на семь картин Николая Рериха.

Согласно условиям соглашения, Россия передает Сербии лист Мирославова Евангелия, который был до этого передан в Российскую национальную библиотеку в 1883 году в составе коллекции епископа Порфирия (Успенского). Сербия в свою очередь отправит в Москву семь картин Рериха, хранящихся в Национальном музее Сербии в Белграде. Это "Бургустан. Кавказ" (1913), "Звоны" (1919, известна под названием "Благовест"), "Благие посетившие" (1923, известна под названием "Святые гости"), "Берендеи. Деревня" (1921, известна под названием "Деревня Берендея"), "Преподобный Сергий Радонежский" (1922), два эскиза костюмов к опере Римского-Корсакова "Снегурочка" (созданы в 1921 году).

Подлинность картин Рериха, а также их историко-культурная ценность ранее были установлены в ходе выездной экспертизы работниками Государственного музея Востока.

Соответствующие решения в январе этого года со своей стороны приняла Народная скупщина (парламент) Сербии. Договоренность об обмене культурными ценностями между Белградом и Москвой была достигнута во время визита в Сербию президента России Владимира Путина 17 января. Соглашение об обмене было подписано во время визита в сербскую столицу в октябре прошлого года занимавшего тогда пост премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Вопрос возвращения страницы из древней кириллической рукописи в Белград обсуждался десятилетиями. Что касается картин Рериха, то их судьба была неизвестна с 1941 года до марта 2017 года, когда корреспондент ТАСС обнаружил полотна в Национальном музее Сербии.

Сербская рукопись и картины Рериха

Мирославово Евангелие было написано около 1180 года. Это древнейший кириллический памятник сербской письменности. Хранится в Национальном музее Сербии в Белграде. С недавнего времени на копии Мирославова Евангелия дают клятву президенты Сербии, вступая в должность. Около 1845 года архимандрит Порфирий (Успенский) обнаружил рукопись в афонском монастыре Хиландар. Он изъял из нее один лист и вывез его в Россию. Евангелие вернулось в Сербию в 1896 году, когда монастырь посетил сербский король Александр Обренович. В благодарность за оплату долгов монастыря монарху подарили самую древнюю сербскую книгу.

Судьба семи картин Николая Рериха, которые были обнаружены корр. ТАСС в собрании Национального музея Сербии, была неизвестна с момента нападения нацистской Германии на Югославию в апреле 1941 года. По некоторым данным, одну из картин Рерих подарил белградскому музею. В Сербию привезли и другие работы Рериха в рамках выставки, посвященной его творчеству. Начавшаяся Вторая мировая война помешала вернуть экспонаты в Россию. Ранее еще 10 картин Рериха были обнаружены в Загребе. Это "Идолы. Языческая Русь" (1913), "Тибетский стан" (1931), "Шествие утра" (1931), "Путь на Кайлас" (1931), "Канченджанга" (1924), "Ашрам" (1931), "Жилище Такура" (1931), "Ташидинг" (1924), "Паранирвана" (1927), "Приказ учителя" (1931).