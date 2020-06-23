Премьера расширенной версии фильма "Текст" пройдет 3 июля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Премьерный показ пятисерийной версии фильма Клима Шипенко "Текст" по роману Дмитрия Глуховского, которая получит название "Текст. Реальность", выйдет на сервисе Start 3 июля. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе видеоплатформы. Ранее сервис Start планировал представить проект в августе.

"Расширенная версия картины "Текст", которую снял Клим Шипенко по роману Дмитрия Глуховского, выйдет раньше анонсируемого срока - премьера сериала под названием "Текст. Реальность" состоится 3 июля", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что все пять эпизодов появятся на сервисе в один день, что проводится видеоплатформой впервые для оригинальных проектов. "Это новый опыт не только для Start, но и для всей отечественной индустрии. Таким подходом к выпуску своих сериалов активно пользуются мировые лидеры, пионером в этом был Netflix. Мы ориентируемся на глобальный опыт", - отметила генеральный директор Start Юлия Миндубаева.

По словам режиссера фильма и сериала Клима Шипенко, будут дополнены линии, которые из-за хронометража в кино пришлось сократить или частично убрать. 23 июня создатели опубликовали первый тизер сериала.

Фильм "Текст" рассказывает о 27-летнем Илье Горюнове, отсидевшем семь лет в тюрьме по ложному обвинению. Выйдя на свободу, он необдуманно мстит своему обидчику, молодому офицеру ФСКН Петру Хазину, и получает доступ к его смартфону, проживая чужую жизнь через текст на экране. Главные роли исполнили Александр Петров, Иван Янковский и Кристина Асмус.

Картина получила четыре премии "Золотой орел", включая награду в категории "Лучший игровой фильм", а также завоевала премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) как "Лучший полнометражный художественный фильм".