Фестиваль научного кино "ФАНК" пройдет в Москве в июле в онлайн-формате

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Онлайн-фестиваль научного кино "ФАНК" пройдет в Москве с 3 по 5 июля. Об этом ТАСС во вторник рассказали в пресс-службе Москино.

"С 3 по 5 июля Москино проведет серию специальных событий Фестиваля актуального научного кино "ФАНК". В программе - лекции о VR (виртуальной реальности - прим. ТАСС) и специфике российского научно-популярного кино, подборка фильмов о человеческом сознании", - говорится в сообщении.

Подключиться к трансляциям лекций и онлайн-премьерам можно бесплатно в разделе Live на сайте Москино и на странице Москино в Facebook.

"Мы запланировали большую программу для наших зрителей. Так, 3 июля пройдет лекция "VR - на стыке технологий и искусства". Режиссер документального кино и эксперт в области VR Георгий Молодцов расскажет о практическом применении VR-технологий в современном мире и о новой форме искусства в виртуальной реальности. Мероприятие начнется в 17:30", - говорится в сообщении.

Подробная информация о фестивале размещена на сайте Москино.

Москино - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе Космос, Салют, Звезда, Факел, Юность. В синематеке Москино хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.