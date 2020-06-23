Делегации Франции и Германии подтвердили участие в культурном форуме в Петербурге в ноябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Делегации министерств культуры Франции и Германии подтвердили свое участие в Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который планируется провести в 12-14 ноября в очном формате. Об этом сообщила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова во время онлайн-конференции, посвященной открытию выставки Русского музея в Малаге.

"Мы очень рассчитываем на то, что ставший знаменитым Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в очном формате в самой середине ноября 2020 года в Петербурге. Мы верим, что это получится у нас, и это будет одно из очень немногих крупных международных событий в сфере культуры, которые смогут состояться в этом странном 2020 году. <...> У нас уже подтвердились на министерском уровне делегации Германии, Франции, многих других стран. Нам бы очень хотелось, чтобы была и испанская делегация", - сказала Манилова.

О планах провести Петербургский культурный форум в очном формате ранее сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он поручил культурному блоку городского правительства вести подготовку к форуму, чтобы он прошел на высоком уровне и был "таким же увлекательным, как и предыдущие".

Санкт-Петербургский международный культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

Деловая программа форума охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, тематические треки, официальные мероприятия. В рамках общественного потока, в котором могут принять участие все желающие, проходят лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры. В 2019 году программа форума включала 415 мероприятий на 95 площадках, его участниками стали 40 тысяч человек.