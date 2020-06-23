Театрально-культурный центр появится в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июня. /ТАСС/. Современный театрально-культурный центр создадут в Петрозаводске в Карелии после того, как в реконструированное здание бывшего Дома культуры "Онежского тракторного завода" (ОТЗ) переедет театр драмы "Творческая мастерская". Для этого власти региона готовы также увеличить финансирование "Творческой мастерской", сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Мы, вслед за именитыми театрами Москвы и Санкт-Петербурга, объединим в единый театрально-культурный центр историческое здание с современной архитектурой, сохраним дух классического театра и задействуем новый формат. Это будет проект федерального уровня, которого Петрозаводск как столица Карелии, безусловно, достоин. Но параллельно мы должны подготовить и план развития "Творческой мастерской". <…> Считаю, что пришло время выходить на более высокий уровень. Нужны новые постановки, расширение гастрольной деятельности, приглашение новых творческих сил. Здесь опять встает вопрос финансов, но необходимые средства будем изыскивать в бюджете республики", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС министр культуры Карелии Алексей Лесонен, проектно-сметную документацию реконструкции здания будущего культурного центра начнут разрабатывать в 2020 году, ее стоимость оценили в 50 млн рублей. Деньги на старт работ в бюджете регионального ведомства уже есть. В этом году также планируется провести обследование здания, чтобы определить его актуальное состояние.

"Придется заменять перекрытия - они деревянные, а по новым СНИПам должны быть заменены на сталь. Но при этом нужно сохранить внутреннее убранство: порталы, лепнину", - добавил собеседник агентства. Он также отметил, что перед проектировщиками будет стоять непростая задача сохранить архитектурные особенности здания, внедрив в него современные элементы. "Это вызов для проектировщиков, потому что необходимо получить согласование градостроительного совета Петрозаводска, а это достаточно нетривиальное решение для такого типа зданий. <...> Нужно будет искать консенсус между новыми технологическими решениями, которые хочется сделать для создания современного зала, [и при этом] нужно сохранить и предмет охраны", - сказал Лесонен.

Правительство Карелии выкупило здание бывшего дома культуры "Онежского тракторного завода" за 60 млн рублей. Как ранее сообщал ТАСС, по предварительным оценкам, стоимость реконструкция составит примерно 1,5 млрд рублей. Сегодня театра драмы Карелии "Творческая мастерская" находится в одном здании с республиканской филармонией и работает в зале на 105 мест. Труппа не раз обращалась в правительство республики с просьбами найти для них другую площадку, так как небольшой зал не позволяет реализовать весь творческий потенциал коллектива.