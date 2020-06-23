Фильм о Северном Кавказе победил в конкурсе кинодебютов фонда Александра Сокурова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Фонд Александра Сокурова "Пример интонации" подвел итоги федерального конкурса кинодебютов "Региональное кино России", который проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Победителем стал проект "Занять свое место", съемки пройдут при полной финансовой поддержке фонда, сообщается в открытом письме от оргкомитета конкурса на сайте фонда.

"Взвесив все критерии и влияющие факторы, организационный комитет федерального конкурса кинодебютов "Региональное кино России" принял решение о присуждении победы проекту "Занять свое место", автор которого - начинающий режиссер Тина Мастафова. "Занять свое место" - новый взгляд на "историю маленького человека", его отношения с семьей и сверстниками. Повествование раскрывает срез национальной и молодежной культуры, фильмов с таким ракурсом мало", - сообщается в письме.

Место действия будущего фильма - республика Кабардино-Балкария и Дагестан. Съемки проекта пройдут при полной финансовой и технической поддержке фонда. До принятия решения экспертным советом конкурс был анонимным на всех этапах. Финалистами конкурса также стали проекты "Кенгуру" и "Ветер был, где камни". Сценарии, вошедшие в лонг-лист конкурса, переданы на рассмотрение продюсерам фонда, сценарии шорт-листа - команде "Ленфильма".

По данным на сайте Фонда президентских грантов, размер грантовой поддержки для этого проекта составляет более 80 млн рублей. Более 33 млн рублей для реализации проекта предполагается привлечь за счет софинансирования. Проект рассчитан до 2023 года.

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" (фонд Александра Сокурова) создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Художественное руководство фондом осуществляет режиссер Александр Сокуров, директором организации является предприниматель Николай Янкин. При поддержке фонда были созданы такие картины, как "Теснота" Кантемира Балагова, "Софичка" Киры Коваленко, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Пасха" Игоря Ольшанского и другие.