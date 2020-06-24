Концертный зал планируют создать в усадьбе Рахманинова под Тамбовом

ТАМБОВ, 24 июня. /ТАСС/. Концертно-выставочный зал планируется построить на территории усадьбы-заповедника "Ивановка" Тамбовской области, где долгие годы жил и работал композитор Сергей Рахманинов. Об этом ТАСС рассказал лауреат государственной премии в области литературы и искусства, директор музея-усадьбы С. В. Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков по итогам вручения госпремии в Кремле.

Ежегодная торжественная церемония вручения государственных премий в области науки и технологий, в области литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности состоялась сегодня в Большом Кремлевском дворце. Лауреаты получили награды из рук президента РФ.

"Я бесконечно счастлив, что впервые на таком высоком уровне признана [усадьба] "Ивановка", и я расцениваю эту награду именно так. <…> Многое из того, что я хотел сделать в Ивановке за те 49 лет, которые я там живу и работаю, я успел сделать. Но осталось то, о чем я бесконечно мечтаю: чтобы в Ивановке наконец-таки был построен современный музыкально-выставочный зал, где смогли бы выступать наши выдающиеся музыканты, <…> сегодня у нас пока нет для этого условий. Именно в этом направлении мы сейчас работаем с оргкомитетом по подготовке к юбилею композитора, и, надеюсь, что этот проект будет реализован", - сказал Ермаков.

Президент Владимир Путин в конце марта поручал правительству подготовить план по проведению в 2023 году празднования 150-летия со дня рождения Рахманинова. По мнению Ермакова, это событие должно стать "мощнейшим стимулом в развитии "Ивановки". "Ивановка - это главное в жизни Сергея Васильевича, она была его творческой лабораторией, его семейным очагом, и не случайно 85 процентов того, что написал Рахманинов было написано именно в Ивановке", - рассказал собеседник агентства.

В ходе церемонии награждения в Кремле Ермаков пригласил президента в Ивановку, отметив, что только приехав туда, можно понять, почему Рахманинову "так любилось это место".

Александр Ермаков - подвижник российской музыкальной культуры, активный пропагандист творчества Сергея Рахманинова. Инициатор и организатор воссоздания в Ивановке усадебных построек конца XIX - начала XX века, среди которых усадебный дом, гараж, кладовая, садовый домик, беседки, дворовая изба и парк. Ему принадлежит заслуга приобретения многочисленных мемориальных экспонатов для комнат, залов и экспозиций, уникальных предметов старины, позволяющих воссоздать дух русской дворянской усадьбы.

Об усадьбе "Ивановка"

В настоящее время "Ивановка" является крупнейшим мировым центром музыкальной культуры в российской провинции, связанным с жизнью и творчеством великого русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Васильевича Рахманинова. Здесь он подолгу жил и работал с 1890 по 1917 годы. По итогам прошлого года усадьбу посетило около 100 тыс. туристов, и сегодня музейный центр является лидером по турпотоку в регионе. В июне этого года губернатор Тамбовской области Александр Никитин попросил президента решить вопрос о включении усадьбы "Ивановка" в список музеев федерального значения.