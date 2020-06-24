Труппа Театра на Таганке приступит к репетициям 29 июня

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Артисты Театра на Таганке выходят из отпуска и начинают репетиции спектакля "Спутники" по повести Веры Пановой 29 июня. Об этом в среду сообщил ТАСС пресс-атташе театра Егор Хлыстов.

Согласно указу мэра Москвы, театры получили возможность вернуться к репетициям с 9 июня. О начале репетиций уже сообщали Театр Олега Табакова, МХАТ им. Горького, театры Et cetera и "Сатирикон".

"Театр на Таганке начинает репетиции 29 июня. Будем ставить спектакль "Спутники" в режиссуре Дениса Хусниярова", - сказал он.

По его словам, в спектакле будут участвовать девять артистов. "Мы вернулись из отпуска, сдали тесты на антитела к коронавирусу", - уточнил Хлыстов. К повести Веры Пановой "Спутники" театр обратился в честь 75-летней годовщины Победы. Повесть известна прежде всего по художественному фильму "На всю оставшуюся жизнь", снятому режиссером Петром Фоменко к 30-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне в 1965 году. В фильме сыграли Валентин Гафт, Валерий Золотухин, Нина Ургант, Маргарита Терехова, Алексей Эйбошенко.

Первую сценическую адаптацию повести специально для Театра на Таганке создала драматург Ася Волошина. Повесть рассказывает о поезде милосердия, курсирующем четыре года по дорогам войны и эвакуирующем с фронта раненых. В сценической версии зритель увидит происходящее в cанитарном эшелоне глазами современного человека.

Меры безопасности

Все меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором, в театре выполнили. "Были установлены рециркуляторы воздуха, проведена система очистики вентиляции и труб, обеспечен масочно-перчаточный запас на каждого человека с условием замены каждые три часа, установлены контейнеры для сборки использованных масок и перчаток", - поделился пресс-атташе.

До начала репетиций уже открылись и работают цеха театра, производящие декорацию к спектаклю "Спутники". "Все сотрудники столярного, реквизиторского и костюмерного цехов также сдали все необходимые тесты", - пояснил Хлыстов.